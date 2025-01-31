Кобахидзе: Грузия возобновит работу в ПАСЕ, если Европа изменит несправедливый курс в отношении Тбилиси

Если в Европе устранят несправедливость, ошибки и существующие проблемы, Грузия возобновит деятельность в ПАСЕ.

Грузия возобновит деятельность в ПАСЕ, если в Европе устранят несправедливость, ошибки и существующие проблемы.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в комментарии журналистам.

Премьер добавил, что присутствие украинского депутата Алексея Гончаренко в ПАСЕ делает несоответствия в работе ассамблеи вполне закономерными.

По его словам, Гончаренко открыто призывал Грузию открыть второй фронт.

"Это было решение коллективных Гончаренко. Он требовал от нас военного удара по Сухуми и Цхинвали. Ему не удалось этого добиться, и теперь он пытается нас наказать. Но Грузия — не та страна, которую могут наказать Гончаренко и ему подобные", — подчеркнул Кобахидзе.

Делегация Грузии в ПАСЕ объявила о приостановке своей деятельности 29 января. Это решение было принято после того, как ассамблея приняла резолюцию с призывом к Тбилиси провести новые парламентские выборы и выполнить ряд других требований.