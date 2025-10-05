Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 05 октября, 2025
    • 13:39
    Кобахидзе: Грузия сохранит режим односторонней дружбы с Молдовой

    Грузия останется в "режиме односторонней дружбы" с Молдовой, власти которой поддержали протестующих, устроивших беспорядки в Тбилиси.

    Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе "Грузинской мечты".

    "И здесь, я думаю, мы должны остаться в режиме односторонней дружбы. Тем более, что в Молдове трагическая ситуация. С одной стороны, у них заявленная цель о том, что они хотят евроинтеграцию, с другой - лишь 45% населения Молдовы поддерживают ее, что было зафиксировано на референдуме", - заявил Кобахидзе.

    По его словам, в Молдове коррупция довела дефицит экономики до 11 млрд долларов.

    "Мы должны помнить, что произошло в 2022 году – чиновники из Евросоюза предложили Украине подать заявку на вступление. Это дало толчок развитию процесса интеграции в Евросоюз как Молдовы, так и Грузии. Мы считаем, что к 2030 году Грузия выделится среди стран-кандидатов на членство в Евросоюзе, эти процессы будут продолжаться", – заявил Кобахидзе.

    İrakli Kobaxidze: Moldova ilə münasibətlərdə birtərəfli dostluq siyasətini qorumaq lazımdır

