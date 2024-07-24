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Кобахидзе: Грузия предложила США перезагрузку отношений

Кобахидзе: Грузия предложила США перезагрузку отношений Власти Грузии предлагают США перезагрузить отношения и надеются на встречные шаги со стороны Вашингтона.
В регионе
24 июля 2024 г. 11:37
Кобахидзе: Грузия предложила США перезагрузку отношений

Власти Грузии предлагают США перезагрузить отношения и надеются на встречные шаги со стороны Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

"Мы хотим предложить нашим американским партнерам другую повестку дня, которая означает перезагрузку. Вам известно, сколько чего испортилось в этих отношениях за прошедшие три-четыре года. На этом фоне грузино-американские отношения нуждаются в перезагрузке", - сказал Кобахидзе, добавив, что власти страны ожидают, что со стороны США будут приняты прагматичные решения в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Gürcüstan ABŞ-yə münasibətlərin bərpasını təklif edib

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