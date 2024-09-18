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Кобахидзе: Грузия может пересмотреть отношения с США в случае введения новых санкций

Кобахидзе: Грузия может пересмотреть отношения с США в случае введения новых санкций Грузия может существенно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если они примут очередное решение, наподобие введенных ранее санкций.
В регионе
18 сентября 2024 г. 01:48
Кобахидзе: Грузия может пересмотреть отношения с США в случае введения новых санкций

Грузия может существенно пересмотреть свою позицию по отношению к США, если они примут очередное решение, наподобие введенных ранее санкций.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на встрече с послом США в Грузии Робин Данниган.

"Этим решением американская сторона приблизилась к критической точке, что в случае принятия еще одного подобного решения, возможно, повлечет существенный пересмотр позиции Грузии по двусторонним отношениям", - сказал премьер.

Он также выразил озабоченность решением США ввести новые санкции против граждан Грузии. Кобахидзе отметил, что этот шаг рассчитан на улучшение шансов грузинской оппозиции перед выборами, однако совершенно не отпугнут правящую партию.

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