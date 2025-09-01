    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    В регионе
    • 01 сентября, 2025
    • 22:54
    Кобахидзе: Грузия готова перезапустить стратегическое партнерство с США с чистого листа

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что основным препятствием для восстановления отношений с США может быть только влияние "глубинного государства".

    Как сообщает местное бюро Report, об этом глава правительства сказал журналистам, комментируя письмо президента Грузии Михаила Кавелашвили американскому лидеру Дональду Трампу.

    "Наше послание всем известно: мы хотим начать с чистого листа и восстановить стратегическое партнерство между Грузией и США с конкретной дорожной картой. Если "глубинное государство" не усилится, ничто не сможет помешать восстановлению отношений между Грузией и США. Самое большое удивление вызывает у нас пассивность. Наше желание заключается в том, чтобы она перешла в активное сотрудничество и были предприняты конкретные шаги в направлении обновления стратегического партнерства", - отметил грузинский премьер.

    Напомним, что сегодня Кавелашвили направил открытое письмо Трампу, подчеркнув важность восстановления стратегического партнерства между двумя странами.

    Кобахидзе: Грузия готова перезапустить стратегическое партнерство с США с чистого листа

