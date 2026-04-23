    23 апреля, 2026
    • 12:44
    Кобахидзе: Главная причина кадровых изменений - усиление координации

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскрыл основные причины кадровых изменений в стране.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в заявлении журналистам он отметил, что главной их причиной является необходимость усиления координации между правоохранительными органами.

    Кобахидзе подчеркнул, что эти органы ежедневно сталкиваются с многочисленными вопросами, которые необходимо решать совместно.

    Отметим, что в последние дни в ряде государственных структур Грузии произошли кадровые реформы. Так, будет учреждена должность государственного министра по координации правоохранительных органов, которую займет Мамука Мдинарадзе.

    Также количество заместителей премьер-министра будет увеличено с двух до трех. Министру иностранных дел страны Мака Бочоришвили будет поручено исполнять обязанности вице-премьера.

    Ираклий Кобахидзе Мака Бочоришвили Кадровые реформы Грузия
    Kobaxidze: Kadr dəyişikliklərinin əsas səbəbi koordinasiyanın gücləndirilməsidir

