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Кличко: В результате ракетной атаки ВС РФ один человек погиб, 9 пострадали

Кличко: В результате ракетной атаки ВС РФ один человек погиб, 9 пострадали В Киеве в результате ракетной атаки ВС РФ один человек погиб, 9 пострадали.
В регионе
20 декабря 2024 г. 11:51
Кличко: В результате ракетной атаки ВС РФ один человек погиб, 9 пострадали

В Киеве в результате ракетной атаки ВС РФ один человек погиб, 9 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр города Виталий Кличко.

"На данный момент известно об одном погибшем, 9 пострадавших. Четверо из них были госпитализированы. В результате обстрела обломки обнаружили в четырех районах Киева - Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском", - сообщил он.

Кличко также отметил, что в Голосеевском районе города без теплоснабжения остались 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevə raket hücumu - ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке Klitschko: One person killed, 9 injured in Russian missile attack

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