Кличко: В Киеве число погибших в результате атак ВС РФ возросло до двух человек

Число погибших в результате массированной атаки ВС РФ на Киев 4 июля с использованием ударных дронов и баллистических ракет возросло до двух человек.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", - отметил он.
По словам мэра столицы, тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.
Кроме того, сегодня в результате массированного удара БПЛА по городу Чугуев Харьковской области пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
В результате атаки вспыхнули повреждены здания, также после попадания на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар.