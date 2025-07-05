Кличко: В Киеве число погибших в результате атак ВС РФ возросло до двух человек

Число погибших в результате массированной атаки ВС РФ на Киев 4 июля с использованием ударных дронов и баллистических ракет возросло до двух человек.

Число погибших в результате массированной атаки ВС РФ на Киев 4 июля с использованием ударных дронов и баллистических ракет возросло до двух человек.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом в соцсетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня в столичной больнице скончался пострадавший 25-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии", - отметил он.

По словам мэра столицы, тело первого погибшего спасатели обнаружили вчера в поврежденном нежилом здании в Святошинском районе города.

Кроме того, сегодня в результате массированного удара БПЛА по городу Чугуев Харьковской области пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

В результате атаки вспыхнули повреждены здания, также после попадания на одном из объектов вспыхнул масштабный пожар.