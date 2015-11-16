Кличко переизбран на пост мэра Киева

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Во втором туре выборов киевского городского головы кандидат в мэры, нынешний городской голова Виталий Кличко набирает 66,49%, его соперник Борислав Береза - 33,51%. Как сообщает Report со ссылкой на УНИАН, такие неофициальные предварительные результаты голосования по результатам обработки 100% протоколов избирательных участков, обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.

В настоящее время комиссия перешла к обработке результатов голосования по оригиналам протоколов районных ТИК. На это время все 10 районов сдали свою избирательную документацию. Последние протоколы передали в городскую комиссию Деснянский и Дарницкий районы.

Согласно озвученным протоколами, в Деснянском районе за Кличко проголосовали 53 524 избирателя, за Березу - 28 108 (явка избирателей в районе 29,34% или 83 510 избирателей).