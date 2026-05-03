Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС
- 03 мая, 2026
- 17:35
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Ереван для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества (ЕПС).
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, в международном аэропорту Звартноц его встретил президент Армении Ваагн Хачатурян.
В армянскую столицу ранее также прибыли принц Монако Альберт II, президент Молдовы Майа Санду, премьер-министры Польши, Чехии, Норвегии и Сербии Дональд Туск, Андрей Бабиш, Йонас Гар Стёре и Джурджо Макут. В аэропорту их встретил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
