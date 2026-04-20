    Кевин Гамильтон обсудил с Суреном Папикяном сотрудничество НАТО и Армении

    В регионе
    • 20 апреля, 2026
    • 11:59
    Кевин Гамильтон обсудил с Суреном Папикяном сотрудничество НАТО и Армении

    Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон находится с визитом в Армении.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Армении.

    В ходе визита Гамильтон провел встречу с министром обороны страны Суреном Папикяном. Министр поздравил Гамильтона со вступлением в должность.

    "На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Армения-НАТО, а также затронули вопросы региональной и международной безопасности", - отмечается в сообщении.

    Кевин Гамильтон Сурен Папикян Североатлантический альянс (НАТО) Армения
    Kevin Hamilton Suren Papikyanla NATO və Ermənistan əməkdaşlığını müzakirə edib
    Suren Papikyan, Kevin Hamilton mull Armenia-NATO cooperation and regional security

