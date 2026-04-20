Кевин Гамильтон обсудил с Суреном Папикяном сотрудничество НАТО и Армении
- 20 апреля, 2026
- 11:59
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон находится с визитом в Армении.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Армении.
В ходе визита Гамильтон провел встречу с министром обороны страны Суреном Папикяном. Министр поздравил Гамильтона со вступлением в должность.
"На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния и перспектив развития сотрудничества Армения-НАТО, а также затронули вопросы региональной и международной безопасности", - отмечается в сообщении.
