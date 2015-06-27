Керри: Ирану и "шестерке" предстоит много работы на пути к финальному соглашению

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Ирану и "шестерке" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) предстоит еще много работы на пути к финальному соглашению по урегулированию иранской ядерной программы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри перед началом двусторонней встречи с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

По его словам, стороны предпринимают "финальную попытку, чтобы понять, достижимо итоговое соглашение или нет".

"Нам предстоит проделать много тяжелой работы. Некоторые очень тяжелые вопросы еще остаются", - заявил Керри. "Я думаю, все хотели бы увидеть итоговое соглашение, но нам еще нужно разобраться с некоторыми сложностями", - добавил госсекретарь США.

Зариф в свою очередь согласился, что "предстоит много работы, чтобы добиться прогресса и продвинуться вперед". "Мы готовы сделать все, чтобы это стало возможным, но это зависит от ряда факторов, и мы будем ими заниматься", - заключил он.