Керри: Банкам Европы не следует опасаться санкций США при возобновлении торговли с Ираном

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Финансовым институтам Европы не следует опасаться санкций со стороны США в случае возобновления торговых связей с Ираном. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом госсекретарь США Джон Керри известил ведущих банкиров европейских стран на встрече, состоявшейся в Лондоне.

В январе США и ЕС сняли свои санкции с Ирана, которые были увязаны с ядерной программой Тегерана, однако Вашингтон оставил в силе ограничения, введенные по другим поводам, в том числе запрет на долларовые транзакции через американские банки при осуществлении сделок, в которых участвует иранская сторона.



