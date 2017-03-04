Керосин из Ирана не пропустили в Армению

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Керосин из Ирана не пропустили через границу Армении. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил директор Национального института стандартов Армении Енок Азарян.

По его словам, у импортёра керосина из Ирана задержали керосин на границе только из-за низкого качества.

По информации армянских СМИ, к премьер-министру Армении Карену Карапетяну обратился депутат Никол Пашинян, утверждая, что на рынок нефтепродуктов Армении не пускают компании, неугодные власти. По его словам, ООО "Арагг" уже около месяца не может растаможить около 460 т керосина.