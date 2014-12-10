Кэмерон в Турции обсудил с Давутоглу борьбу с ИГ

Bakı. 10 dekabr. REPORT.AZ/ Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Основной темой переговоров премьер-министров Великобритании и Турции Дэвида Кэмерона и Ахмета Давутоглу стала борьба с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), заявили на пресс-конференции в Анкаре премьеры двух стран, сообщает Report со ссылкой на Anadolu Ajansı.

"Мы обсудили региональные проблемы, сотрудничество против ИГ и сошлись в том, что переговоры по кипрскому урегулированию должны быть продолжены. Мы не допускаем и не будем допускать перемещение иностранных наемников в Сирию и Ирак через турецкую территорию. Ни одно государство не пострадало от терроризма в этих странах так, как Турция", — сказал Давутоглу.

"Мы с руководством Турции максимально плотно работаем по проблеме терроризма. Наша общая цель — обеспечить безопасность граждан Турции. Наши позиции по Сирии сошлись в том, что режим Башара Асада должен уйти, и в этой стране должно появиться правительство, которое бы представляло всех ее граждан — как суннитов, так и шиитов", — сказал Кэмерон. Он добавил, что Турция и Великобритания договорились более активно обмениваться разведывательной информацией об иностранных боевиках, которые воюют, либо собираются воевать на стороне ИГ.