Кэмерон в Турции обсудил с Давутоглу борьбу с ИГ

"Мы обсудили региональные проблемы, сотрудничество против ИГ и сошлись в том, что переговоры по кипрскому урегулированию должны быть продолжены. Мы не допускаем и не будем допускать перемещение иностранных наемников в Сирию и Ирак через турецкую территорию. Ни одно государство не пострадало от терроризма в этих странах так, как Турция", — сказал Давутоглу.
"Мы с руководством Турции максимально плотно работаем по проблеме терроризма. Наша общая цель — обеспечить безопасность граждан Турции. Наши позиции по Сирии сошлись в том, что режим Башара Асада должен уйти, и в этой стране должно появиться правительство, которое бы представляло всех ее граждан — как суннитов, так и шиитов", — сказал Кэмерон. Он добавил, что Турция и Великобритания договорились более активно обмениваться разведывательной информацией об иностранных боевиках, которые воюют, либо собираются воевать на стороне ИГ.
News DepartmentАвтор новости
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