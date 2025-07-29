"КазМунайГаз" увеличил добычу нефти и газа за первое полугодие

Объем добычи нефти и конденсата АО НК "КазМунайГаз" за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 13, 43 млн тонн.

Объем добычи нефти и конденсата АО НК "КазМунайГаз" за первые шесть месяцев 2025 года вырос на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 13, 43 млн тонн.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу компании, добыча газа увеличилась на 18,3% по сравнению с первым полугодием 2024 года и достигла 5 млрд 726 млн м³.

Объем транспортировки нефти снизился на 0,3% за тот же период и составил 41, 616 млн тонн. Переработка нефти увеличилась на 16,5% и составила 10,375 млн тонн.