Казахтелеком и China Energy Overseas Investment совместно построят в Казахстане крупный дата-центр

Казахстанская компания "Казахтелеком" и китайская China Energy Overseas Investment договорились о совместном строительстве в Казахстане дата-центра мощностью 100 МВт.

Как передает казахстанское бюро Report об этом написал на своей странице в социальных сетях председатель правления АО "Казахтелеком" Багдад Мусин.

По его информации, компании договорились о запуске мегапроекта и подписали соответствующий документ в Пекине в рамках визита президента Казахстана Касым Жомарта Токаева в КНР.

"Речь идет о строительстве дата-центра мощностью 100 МВт. Чтобы было понятнее: это целый город ИТ ресурсов, который будет работать на возобновляемых источниках энергии",- написал Мусин.

Он отметил, что в следующем году планируется приступить к строительству первого модуля объемом 20 МВт.

"Это не только про технологии, но и про будущее Казахстана в цифровой экономике: хранение данных, облачные сервисы, развитие AI-инфраструктуры. И все это - на "зелёной" энергии",- подчеркнул он.