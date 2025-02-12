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Казахстанские депутаты требуют пересмотреть статус иностранных НПО в стране

Казахстанские депутаты требуют пересмотреть статус иностранных НПО в стране Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" выступили с депутатским запросом, призвав пересмотреть статус иностранных неправительственных организаций (НПО) в стране. Поводом послужила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Казах
В регионе
12 февраля 2025 г. 16:14
Казахстанские депутаты требуют пересмотреть статус иностранных НПО в стране

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" выступили с депутатским запросом, призвав пересмотреть статус иностранных неправительственных организаций (НПО) в стране. Поводом послужила деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) в Казахстане.

Об этом казахстанское бюро Report сообщает на имеющуюся в его распоряжении копию документа.

Как указано в документе, казахстанцам не нравится, что кто-то из-за рубежа навязывает им чуждые ценности, "шокирующие общество и растлевающие молодежь". "Граждане не желают быть заложниками чужих игр",- говорится в запросе.

По официальным данным, в Казахстане около 200 НПО получают иностранное финансирование, причем 70% из них - через различные источники в США. Всего в стране действуют 165 зарубежных доноров. Поддержку получают в основном проекты в области СМИ, защиты прав, продвижения демократии и либеральных реформ.

Депутаты считают, что пришло время пересмотреть статус НПО, годами работающих в "серой зоне", и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы. Многие страны, сталкиваясь с подобными проблемами, принимают законы об иностранных агентах. Такие законы действуют в США, Израиле, Китае, Австралии, Великобритании и Франции.

Депутаты предлагают создать в Казахстане национальное законодательство, четко маркирующее любые структуры, финансируемые из-за рубежа, чтобы граждане могли оценивать информацию, понимая ее источник. При этом необходимо сделать исключения для гуманитарных и научных организаций, чтобы не замедлить развитие здорового гражданского общества.

"Наша общая цель - укрепление суверенитета, и мы не позволим выдавать навязывание чуждых ценностей за толерантность, в которой казахстанцы и так главные эксперты в мире, а пропаганду - за независимую журналистику", - подчеркивают депутаты "Народной партии Казахстана".

"Любой, кто зайдет сегодня на сайт "Азаттыка" (казахстанская редакция "Радио свобода") может наглядно в этом убедиться. Здесь нет ни одного материала о строительстве новой школы, дороги, проведенных реформах, каких-то победах казахстанцев, а только критика и нагнетание негатива. И чего больше от деятельности иностранных фондов нашей стране – пользы или вреда, требует внятного ответа. Особенно это актуально с учетом обострения геополитической обстановки, смещения мировых центров тяжести и роста противоречий по ключевым вопросам международной повестки внутри страны", - заявила в среду на заседании Мажилиса депутат Ирина Смирнова, которая озвучила запрос.

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