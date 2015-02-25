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    ​Казахстанская сторона намерена участвовать в расследовании смерти Рахата Алиева

    Родственники покойного и его супруга не обращались в посольство Республики Казахстан за помощью

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Казахстанская сторона намерена участвовать в расследовании смерти экс-посла Казахстана в Вене Рахата Алиева. Как сообщает Report со ссылкой на newskaz.ru, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел РК.

    "Компетентные органы Австрийской Республики также официально проинформированы о том, что казахстанские правоохранительные органы настаивают на всестороннем и объективном расследовании обстоятельств смерти Алиева (Шораз) Р.М., в том числе предлагают принять участие в этом расследовании в случае согласия австрийской стороны", - проинформировали в МИД.

    На данный момент родственники покойного, в частности, его вдова Эльнара Шоразова, за какой-либо помощью в посольство Республики Казахстан не обращались, отмечают в ведомстве.

    Отметим, что бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев совершил суицид в венской тюрьме. Об этом заявил пресс-секретарь Австрийского суда. Алиев в прошлом был женат на старшей дочери президента Казахстана Дариге.
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