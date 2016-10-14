 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Казахстанская компания заявила о готовности производить нелетальное оружие в Армении

    Директор АлмаДК: Наша продукция может помочь в учениях или при прикрытии своих войск во время военных действий

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Казахстанская компания "АлмаДК" готова сотрудничать с армянской стороной в вопросе производства нелетального оружия в Армении.

    Как сообщает Report со ссылкой на Спутник-Армения, об этом заявил директор фирмы Нуржан Макулбек на выставке вооружений ArmHiTec-2016 в Ереване.

    "Мы производим также взрывпакеты и имитационные патроны для тренировки солдат. Любой спектр дымов, которые могут помочь в учениях или при прикрытии своих войск во время военных действий. Мы можем использовать свои технологии, собирать или наладить производство в самой Армении", - сказал Макулбек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi