Казахстан выиграл международный арбитраж по месторожденю "Карачаганак"

Международный арбитраж, рассмотревший спор между правительством Казахстан и крупнейшими нефтяными компаниями, работающими по договору о разделе продукции на Карачаганаке, встал на сторону республики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Суд еще не определил конкретную сумму, которую должны будут выплатить партнеры по месторождению, но внешние юридические консультанты предполагают, что она может составить от $2 до $4 млрд", - говорится в сообщении.

Арбитражное решение "подтвердило позицию правительства о том, что компании возместили неутвержденные перерасходы и другие расходы, которые не должны были быть возмещены" по СРП месторождения.

Минэнерго Казахстана ужесточит требования к операторам "Кашагана" и "Карачаганака". Компании-партнеры по Карачаганку могут обжаловать решение суда.

"Это решение является частичной победой для Казахстана, который требовал от операторов Карачаганакского месторождения более 6 миллиардов долларов", - отмечается в сообщении.