    Казахстан выделил $18,6 млн для развития СЭЗ на севере страны

    В регионе
    22 ноября, 2025
    • 12:22
    Казахстан выделил $18,6 млн для развития СЭЗ на севере страны

    Правительство Казахстана выделит 9,6 млрд тенге ($18,6 млн) на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, средства выделены из Специального госфонда, в котором аккумулируются возвращенные в страну незаконные активы.

    На сегодня в СЭЗ Qyzyljar зарегистрировано свыше 20 участников с общим объемом заявленных инвестиций 317,1 млрд тенге ($611,4 млн). Из них уже запущены пять проектов на 28,4 млрд тенге ($54,8 млн).

    "Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и др. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест", - отметили в правительстве.

