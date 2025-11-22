Казахстан выделил $18,6 млн для развития СЭЗ на севере страны

Правительство Казахстана выделит 9,6 млрд тенге ($18,6 млн) на развитие специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, средства выделены из Специального госфонда, в котором аккумулируются возвращенные в страну незаконные активы.

На сегодня в СЭЗ Qyzyljar зарегистрировано свыше 20 участников с общим объемом заявленных инвестиций 317,1 млрд тенге ($611,4 млн). Из них уже запущены пять проектов на 28,4 млрд тенге ($54,8 млн).

"Строительство новой инфраструктуры и инженерных коммуникаций за счет выделенных средств ускорит запуск еще 16 инвестиционных проектов в перспективных отраслях экономики, таких как пищевая промышленность, машиностроение, АПК и др. Совокупный объем инвестиций составляет 279 млрд тенге, планируется создание свыше 3 тыс. постоянных рабочих мест", - отметили в правительстве.