Казахстан вступил в Совет мира без взноса
В регионе
- 22 января, 2026
- 22:21
Казахстан вступил в Совет мира по управлению в Газе по приглашению президента США Дональда Трампа без финансового взноса.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.
"Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства.
"Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - говорится в сообщении.
