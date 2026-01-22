Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Казахстан вступил в Совет мира без взноса

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 22:21
    Казахстан вступил в Совет мира без взноса

    Казахстан вступил в Совет мира по управлению в Газе по приглашению президента США Дональда Трампа без финансового взноса.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

    "Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства.

    "Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - говорится в сообщении.

    Казахстан "Совет мира" сектор Газа
    Qazaxıstan Sülh Şurasına üzvlük haqqı ödəmədən qoşulub

    Последние новости

    23:04

    Трамп подал в суд на банк JPMorgan Chase и его директора

    Другие страны
    23:00

    Число жертв пожара в ТЦ в Пакистане достигло 67

    Другие страны
    22:44

    Папоян заявил о снижении цен на бензин после импорта топлива из Азербайджана

    В регионе
    22:25

    ООН высоко оценивает "Совет мира" по Газе

    Другие страны
    22:21

    Казахстан вступил в Совет мира без взноса

    В регионе
    22:15
    Фото

    Спикер Конгресса депутатов Испании прибыла с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    22:10

    Зеленский: На переговорах в ОАЭ будет обсуждаться вопрос территорий

    Другие страны
    22:01

    Маск допустил, что ИИ может стать умнее человечества к 2031 году

    ИКТ
    21:47

    Корабль Blue Origin с туристами выполнил суборбитальный полет

    Другие страны
    Лента новостей