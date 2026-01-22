Казахстан вступил в Совет мира без взноса

Казахстан вступил в Совет мира по управлению в Газе по приглашению президента США Дональда Трампа без финансового взноса.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что упомянутый в уставе добровольный взнос в размере $1 млрд не является условием членства.

"Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - говорится в сообщении.