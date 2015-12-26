Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Казахстан внёс в чёрный список продукты из России.

Как передает Report, в стоп-лист попали цыплята-бройлеры из Пензенской области, бисквиты из Череповца, а также лапша быстрого приготовления «Роллтон».

Все они признаны некачественными. Всего фонд защиты прав потребителей республики запретил продажу двухсот товаров не только российского, но также белорусского и украинского производства.

Такое решение было принято по итогам мониторинга безопасности. Отмечается, что несоответствующая требованиям продукция продавалась в 14 регионах Казахстана.