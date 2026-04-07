Казахстан увеличивает поставки нефти в Германию

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов провел встречу с министром по делам Европы и международного сотрудничества федеральной земли Бавария Эриком Байсвенгером.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Минэнерго, в ходе переговоров ключевое внимание уделено конкретным параметрам двустороннего сотрудничества в энергетике.

Отмечено, что поставки казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" выросли с более 1 млн тонн в 2023 году до 2,1 млн тонн в 2025 году, при этом в 2026 году планируется довести объем до 2,5 млн тонн.

В сфере возобновляемой энергетики германские компании реализуют в Карагандинской области проекты солнечной генерации общей мощностью 176 МВт.

Отдельно выделен проект HYRASIA ONE в Мангистауской области, который предусматривает строительство ветровых и солнечных электростанций мощностью до 40 ГВт, электролизерного комплекса до 20 ГВт и потенциальное производство до 2 млн тонн "зеленого" водорода в год.

В рамках промышленного сотрудничества продолжается модернизация энергетической инфраструктуры Казахстана с участием Siemens Energy, включая реконструкцию Алматинской ТЭЦ-2 и реализацию проекта парогазовой установки в Туркестане.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия, подчеркнув устойчивую динамику сотрудничества и его ориентацию на конкретные количественные показатели и долгосрочные энергетические проекты.