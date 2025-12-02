Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

Министерство энергетики Казахстана прогнозирует рост производства нефтегазохимической продукции до 589,7 тыс. тонн в 2025 году.

Как передает Report, об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Для сравнения, по данным ведомства, в 2024 году объем производства составил 540 тыс. тонн - это в 1,5 раза больше, чем в 2023 году.

Основной вклад в выпуск продукции обеспечивают крупнейшие предприятия отрасли, включая TОО "KPI", TОО "Компания Нефтехим ltd.", TОО "Шымкентская химическая компания", а также Атырауский НПЗ.

Аккенженов отметил, что дальнейшее увеличение производственных мощностей связано с реализацией крупных инвестиционных проектов. Так, активные строительные работы уже ведутся в рамках проекта по производству полиэтилена, а заводы по выпуску алкилата, бутадиена и карбамида находятся на стадии проектирования.

Он также сообщил, что для системной поддержки сектора разрабатывается новый закон: "Документ создаст прозрачные правила для инвесторов и будет стимулировать внедрение инноваций".

Согласно озвученным планам, Казахстан также ставит долгосрочную цель - к 2040 году увеличить мощности нефтепереработки до 40 млн тонн.