Казахстан станет местом для обсуждения ядерной программы Ирана в 2017 году

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Казахстан в 2017 году предоставит площадку для обсуждения ядерной программы Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов.

"В следующем сентябре мы предоставим площадку для двух раундов переговоров по ядерной программе, которые послужат платформой для достижения мира и согласия между шестью странами, включая Иран",— заявил Идрисов, выступая на конференции, посвященной 25-летию независимости Казахстана.

Он отметил, что Казахстан, отказавшись от ядерного арсенала, который достался стране от Советского союза, последовательно проводит работу, направленную на обеспечение ядерной безопасности в регионе и мире.