Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о поездках граждан.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан".

Ранее закон был одобрен Сенатом. Соглашение позволяет гражданам обеих стран на равных условиях въезжать, выезжать, транзитно перемещаться и пребывать на территории другой страны до 90 суток с момента пересечения границы. Временно пребывающие граждане освобождаются от обязательной регистрации в компетентных органах страны пребывания в течение 30 календарных дней.