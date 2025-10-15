Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 16:11
    Казахстан ратифицировал соглашение с Арменией о поездках граждан

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения с Арменией о поездках граждан.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    "Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о поездках и порядке пребывания граждан".

    Ранее закон был одобрен Сенатом. Соглашение позволяет гражданам обеих стран на равных условиях въезжать, выезжать, транзитно перемещаться и пребывать на территории другой страны до 90 суток с момента пересечения границы. Временно пребывающие граждане освобождаются от обязательной регистрации в компетентных органах страны пребывания в течение 30 календарных дней.

