Казахстан рассчитывает привлечь до $19 млрд инвестиций в развитие нефтепереработки

Казахстан планирует привлечь от $15 до $19 млрд для расширения перерабатывающих мощностей с 18 до 39 млн тонн нефти в год.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики страны, об этом говорится в концепции развития нефтеперерабатывающей отрасли Казахстана на 2025-2040 годы, представленной в рамках Kazakhstan Energy Week - 2025 в Астане и утвержденной постановлением правительства.

"Ожидаемый объем инвестиций в отрасль составит от $15 до $19 млрд, что позволит увеличить перерабатывающие мощности с 18 до 39 млн тонн нефти в год и повысить эффективность переработки. Концепция также предусматривает улучшение соотношения добычи и переработки нефти с 5 к 1 до 2,5 к 1, внедрение современных экологических стандартов и сокращение выбросов, соответствующее целям декарбонизации и "зеленого" курса", - сказал заместитель директора департамента транспортировки и переработки нефти министерства Талгат Макуов.

Документ определяет приоритеты расширения и строительства нефтеперерабатывающих заводов и нефтехимических комплексов с топливно-нефтехимической конфигурацией на ближайшие 15 лет. Он направлен на укрепление энергетической безопасности страны, повышение устойчивости экономики и формирование привлекательных активов для инвесторов.

"В дальнейшем целесообразно расширять действующие НПЗ и строить интегрированные высокотехнологичные заводы с гибкой линейкой продукции в зависимости от рыночного спроса. Такие комплексы станут центрами нефтехимических кластеров и привлекут долгосрочные инвестиции", - отметил Макуов.

По словам Макуова, реализация документа обеспечит внутренний рынок качественными нефтепродуктами, расширит экспортный потенциал на азиатские рынки, создаст новые рабочие места и повысит инвестиционную привлекательность Казахстана.