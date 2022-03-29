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Казахстан проработал альтернативные маршруты экспорта и транзита грузов

Казахстан проработал альтернативные маршруты экспорта и транзита грузов Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.
В регионе
29 марта 2022 г. 08:46
Казахстан проработал альтернативные маршруты экспорта и транзита грузов

Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

"Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов", - сказал он.

По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). "В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны "Морской порт Актау", - пояснил глава ведомства.

Кроме того, Ускенбаев рассказал, что в целях поддержки казахстанского вагоностроения внедрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения до 10% для операторов вагонов при кредитовании на приобретение вагонов местного производства. "В рамках данной программы приобретено порядка 3,5 тыс фитинговых платформ и свыше 2 тыс грузовых вагонов. Также в текущем году компания "Казахстанские железные дороги" планирует закупить 1,5 тыс грузовых вагонов", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan malların ixracı və tranziti üçün alternativ marşrutlar hazırlayıb

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