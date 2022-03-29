Казахстан проработал альтернативные маршруты экспорта и транзита грузов

Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Власти Казахстана на фоне санкций в отношении России проработали альтернативные маршруты перевозки экспортных и транзитных грузов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.

"Нами проработаны альтернативные маршруты и коридоры перевозки экспортных и транзитных грузов. Министерством предприняты оперативные меры по предотвращению разрыва логистических цепей поставок грузов", - сказал он.

По его словам, экспортные грузы переориентируются на латвийские порты и на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). "В рамках ТМТМ с Азербайджаном, Грузией и Турцией достигнута договоренность по созданию совместного предприятия на маршруте по аналогии с объединенной транспортно-логистической компанией. В целях развития грузоперевозок по ТМТМ также планируется создание контейнерного хаба на базе свободной экономической зоны "Морской порт Актау", - пояснил глава ведомства.

Кроме того, Ускенбаев рассказал, что в целях поддержки казахстанского вагоностроения внедрены инструменты государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения до 10% для операторов вагонов при кредитовании на приобретение вагонов местного производства. "В рамках данной программы приобретено порядка 3,5 тыс фитинговых платформ и свыше 2 тыс грузовых вагонов. Также в текущем году компания "Казахстанские железные дороги" планирует закупить 1,5 тыс грузовых вагонов", - отметил министр.