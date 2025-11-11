Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Казахстан привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие 6 лет

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 10:15
    Казахстан привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие 6 лет

    Казахстан в рамках аукционов по недропользованию привлек более $70 млн инвестиций в геологоразведку на ближайшие шесть лет.

    Как передает Report со ссылкой на правительство Казахстана, об этом сообщил вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев на заседании Кабмина.

    По его словам, с 2020 года процедура проведения аукционов полностью автоматизирована и осуществляется на портале e-qazyna.kz, что обеспечивает их максимальную прозрачность и открытость.

    В течение текущего года Министерство энергетики провело два аукциона, по итогам которых заключено 11 контрактов. В государственный бюджет поступило 10,6 млрд тенге, а объем привлеченных инвестиций в геологоразведку на ближайшие шесть лет составил $71,6 млн.

    Он также добавил, что в рамках поручения президента государства по ревизии участков недр, удерживаемых без выполнения контрактных обязательств, в текущем году Министерство энергетики расторгло 17 контрактов.

