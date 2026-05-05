Казахстан привлечет до $3 млрд для строительства дата-центра

Казахстан подписал меморандум о сотрудничестве с международным консорциумом в рамках форума GITEX AI в Алматы, предусматривающий строительство крупного дата-центра и сопутствующей энергетической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом сообщает министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

Проект предполагает создание центра обработки данных уровня Tier III–Tier IV мощностью от 50 до 200 МВт. Объем инвестиций в строительство объекта может составить от $1,5 до $3 млрд.

Отдельным компонентом предусмотрено строительство газовой электростанции мощностью до 250 МВт для обеспечения стабильного энергоснабжения дата-центра. Инвестиции в этот объект оцениваются в $200-$400 млн.

На данном этапе ведется выбор площадки для реализации проекта. Приоритет отдается территориям, расположенным рядом с газовой инфраструктурой.