Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Казахстан приостановил действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", - говорится в документе. Договор устанавливал равновесие между обычными вооружениями 16 стран НАТО и 6 государств Варшавского договора, ограничивая их количество.