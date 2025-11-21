Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Казахстан приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

    В регионе
    • 21 ноября, 2025
    • 10:44
    Казахстан приостановил действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. "Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания", - говорится в документе. Договор устанавливал равновесие между обычными вооружениями 16 стран НАТО и 6 государств Варшавского договора, ограничивая их количество.

    Казахстан ДОВСЕ приостановление Европа

