    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 12:23
    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок.

    Как передает казахстанское бюро Report, об этом он заявил выступая  в понедельник в парламенте с очередным посланием народу республики.

    "Правительству нужно принять специальную программу, направленную на стимулирование контейнерных перевозок. В ней также должны быть предусмотрены действенные меры по развитию мультимодальных маршрутов", - сказал Токаев.

    По его мнению, это необходимо для того, чтобы придать мощный импульс контейнерным перевозкам, доля которых в стране по-прежнему крайне низкая, и составляет, всего около 7%. Президент подчеркнул, что в мире на контейнерные перевозки приходится более 16% сухих грузов.

    "Необходимо и дальше развивать транспортно-логистическую сферу. Как известно, наша страна является важнейшим звеном между Европой и Азией. Так, за прошлый год объем перевозок грузов по нашей территории превысил 1 млрд тонн", - заметил Токаев. 

    Глава Казахстана также поручил правительству и местным исполнительным властям улучшить качество оказания услуг для автоперевозчиков на границе.

    "Большое значение имеет обеспечение на всей территории страны беспрепятственных перевозок. Необходимо создать все условия для транзита грузоперевозок по принципу "зеленого коридора". Поручаю также ускорить внедрение многофункциональной цифровой платформы управления перевозками с применением искусственного интеллекта", - подчеркнул Токаев.  

    Подводя итог, глава Казахстана отметил, что до конца октября требуется запустить единую цифровую систему таможенных и логистических услуг Smart Cargo. По его мнению, эта система обеспечит частным компаниям равный автоматизированный доступ к инфраструктуре. 

