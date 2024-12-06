Казахстан пригласил страны ОБСЕ на Региональный климатический саммит ООН 2026 года

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу пригласил страны-участницы ОБСЕ принять участие в Региональном климатическом саммите ООН, который состоится в республике в 2026 году.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу пригласил страны-участницы ОБСЕ принять участие в Региональном климатическом саммите ООН, который состоится в республике в 2026 году.

Об этом сообщил корреспондент казахстанского бюро Report со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Выступая на 31-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое прошло в городе Та-Кали на Мальте, глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул важность сотрудничества "в рамках экономико-экологического измерения ОБСЕ".

"В этой связи он обозначил итоги One Water Summit, проведенного Казахстаном совместно с Францией и Саудовской Аравией 3 декабря текущего года в Эр-Рияде", - говорится в сообщении.

Напомним, что в 31-ом заседании СМИД ОБСЕ приняли участие главы внешнеполитических ведомств 57 стран-участниц ОБСЕ.