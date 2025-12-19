Казахстан представил МАГАТЭ проект дорожной карты сотрудничества в атомной сфере до 2030 года

Казахстан представил МАГАТЭ проект "дорожной карты" по сотрудничеству в атомной сфере, рассчитанной на 2026-2029гг.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом сообщило Агентство Казахстана по атомной энергии.

По информации ведомства, в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене состоялась встреча казахстанской делегации во главе с заместителем председателя Агентства Гумаром Сергазиным с заместителем генерального директора МАГАТЭ Лю Хуа.

"В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Казахстана с МАГАТЭ, в том числе планы сотрудничества в рамках программ технической помощи на 2026–2027 и 2028–2029 годы. Казахстанская сторона также представила проект дорожной карты сотрудничества, подготовленный по итогам договоренностей, достигнутых на 69-й Генеральной конференции МАГАТЭ в сентябре 2025 года", - отмечается в сообщении.

Документ определяет приоритетные направления, включая безопасное развитие атомной энергетики, усиление регулирования, подготовку кадров, развитие научной и учебной инфраструктуры, расширение применения ядерной медицины, а также вопросы экологии, изменения климата, продовольственной безопасности, ветеринарии и водных ресурсов.

"Отдельное внимание на встрече уделено строительству АЭС и развитию ядерной инфраструктуры. Казахстан подчеркнул важность поддержки МАГАТЭ в укреплении национального регулятора и совершенствовании нормативно-правовой базы для проектирования, строительства и эксплуатации атомных станций", - указывает Агентство.

По итогам встречи стороны договорились о формировании рабочей команды МАГАТЭ для анализа проекта дорожной карты и подготовки рекомендаций. Также обсуждены вопросы развития ядерной медицины и онкологической помощи, включая перспективы сотрудничества Национального научного онкологического центра с профильными подразделениями МАГАТЭ.

В МАГАТЭ подтвердили готовность оказывать Казахстану всестороннюю поддержку в развитии мирного использования атомной энергии.