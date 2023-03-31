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Казахстан предоставит скидку в 40% на перевозку некоторых грузов по "Север-Юг"

Казахстан предоставит скидку в 40% на перевозку некоторых грузов по "Север-Юг" Казахстан предоставит скидку в 40% на перевозки через российско-казахстанские погранпереходы в Туркменистан и другие страны Средней Азии для основной номенклатуры грузов, кроме зерна, продуктов перемола и нефтепродуктов. Как передает Report со ссылкой на
В регионе
31 марта 2023 г. 10:36
Казахстан предоставит скидку в 40% на перевозку некоторых грузов по Север-Юг

Казахстан предоставит скидку в 40% на перевозки через российско-казахстанские погранпереходы в Туркменистан и другие страны Средней Азии для основной номенклатуры грузов, кроме зерна, продуктов перемола и нефтепродуктов. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Договорились о скидках на восточном маршруте коридора "Север - Юг". Наши партнеры из Казахстана предоставят скидку 40% на перевозки основной номенклатуры грузов, за исключением зерна, продуктов перемола и нефтепродуктов, через российско-казахстанские погранпереходы в направлении Туркменистана и других стран Средней Азии", - говорится в сообщении.

РЖД ожидают, что по итогам I квартала текущего года объем перевозок грузов по МТК "Север - Юг" вырастет в два раза к уровню прошлого года и составит более 2,3 млн тонн.

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