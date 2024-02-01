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Казахстан предложил создать совместный альянс технопарков стран - участников ШОС

Казахстан предложил создать совместный альянс технопарков стран - участников ШОС Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС.
В регионе
1 февраля 2024 г. 18:55
Казахстан предложил создать совместный альянс технопарков стран - участников ШОС

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин предложил создать совместный Альянс технопарков участников стран ШОС.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан.

По его словам, основная цель альянса – это обмен стартап-проектами и опытом технопарков, оказание помощи по выходу на рынки стартапам, создание общего венчурного фонда, обучение совместным инкубационным и акселерационным программам, обеспечение бесплатным рабочим пространством с доступом 24/7, масштабирование решений в технопарках членов стран ШОС, с организацией B2B встреч. Также предусмотрены гранты и меры поддержки.

Министр добавил, что страны ШОС имеют большой потенциал для коллаборации стартапов между собой.

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