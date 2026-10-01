Казахстан поставит в Беларусь коммерческую технику на сумму не менее $30 млн

Казахстан и Беларусь достигли соглашения о поставках 790 единиц коммерческой техники казахстанского производства в 2027-2028 годах на сумму не менее 30 млн долларов.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, договоренности достигнуты на заседании Казахстанско-белорусского делового совета в рамках форума "Иннопром. Беларусь".

Экспортный потенциал казахстанских автопроизводителей на белорусском рынке оценивается в 4,5 тыс. единиц техники в год. Дополнительный экспортный потенциал казахстанской продукции составляет 80,1 млн долларов.

Стороны также прорабатывают поставки продовольствия и железнодорожной техники в Беларусь, а также совместное производство пожарной техники и лифтов в Казахстане.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью вырос на 30% и превысил 1,2 млрд долларов. За январь–июль 2026 года взаимная торговля увеличилась на 20,5% и достигла 723 млн долларов.

Экспорт Казахстана в Беларусь составил 180,3 млн долларов, импорт - 542,7 млн долларов. Поставки казахстанской продукции агропромышленного комплекса выросли на 34,9%, до 24,9 млн долларов.