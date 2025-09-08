ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    Казахстан подтвердил намерение компенсировать перевыполнение нефтедобычи

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 14:53
    Казахстан подтвердил намерение компенсировать перевыполнение нефтедобычи

    Казахстан перевыполнил добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+, намерен компенсировать сверхдобычу.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра энергетики Ерлана Аккенженова.

    "У нас небольшое превышение, будем [компенсировать], мы привержены принципам договоренности в рамках ОПЕК. Он [план компенсации] сейчас полностью есть в открытых данных на сайте ОПЕК", - сказал он.

    Министр напомнил, что картель решил увеличить добычу нефти в октябре на 137 тыс. баррелей.

    "Приняли такое решение ввиду того, что экономическое положение в мире позволяет нарастить добычу, поэтому исходя из нормальных экономических показателей восьмерка стран ОПЕК+ приняла такое решение", - уточнил он.

    7 сентября министры восьми стран ОПЕК+, участвующих в добровольных ограничениях добычи нефти, утвердили увеличение добычи нефти в октябре на 137 тысяч б/с.

    В частности, квота Казахстана повышена на 6 тыс. б/с.

    Отмечалось, что решение принято ввиду стабильных перспектив мировой экономики и объясняется благоприятными рыночными условиями, выраженными в низких нефтяных запасах.

    В сообщении подчеркивается, что ограничения в 1,65 млн б/с могут быть возвращены досрочно - частично или полностью - в зависимости от ситуации на рынке.

    Следующая встреча "восьмерки" ОПЕК+ пройдет 5 октября.

