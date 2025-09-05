Казахстан подписал соглашение с Газпромом об увеличении закупок российского газа в 2025-2026гг
- 05 сентября, 2025
- 10:09
Казахстан и ПАО "Газпром" (Россия) подписали Соглашение об увеличении поставок российского газа в эту страну в 2025 и 2026 годах.
Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российской компании.
Документ подписали первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и глава Газпрома Алексей Миллер в рамках рабочей встречи.
"Стороны в ходе встречи обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа", - говорится в информации.
Отметим, что в ноябре 2023 года Газпром и правительство Казахстана подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.
