Казахстан подписал соглашение с Газпромом об увеличении закупок российского газа в 2025-2026гг

Казахстан и ПАО "Газпром" (Россия) подписали Соглашение об увеличении поставок российского газа в эту страну в 2025 и 2026 годах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение российской компании.

Документ подписали первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр и глава Газпрома Алексей Миллер в рамках рабочей встречи.

"Стороны в ходе встречи обсудили ход и перспективы развития взаимодействия в области поставок, транспортировки и переработки газа", - говорится в информации.

Отметим, что в ноябре 2023 года Газпром и правительство Казахстана подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве.