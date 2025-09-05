Qazaxıstan "Qazprom"la Rusiya qazının alışını artırmaq barədə saziş imzalayıb

İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Region
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:14
    Qazaxıstan Qazpromla Rusiya qazının alışını artırmaq barədə saziş imzalayıb

    Qazaxıstan və "Qazprom" ASC (Rusiya) 2025 və 2026-cı illərdə bu ölkəyə Rusiya qazının tədarükünün artırılması haqqında Saziş imzalayıblar.

    Bu barədə "Report" Rusiya şirkətinin məlumatına istinadən xəbər verir.

    Sənədi Qazaxıstanın Baş nazirinin birinci müavini Roman Sklyar və "Qazprom"un rəhbəri Aleksey Miller işçi görüş çərçivəsində imzalayıblar.

    "Tərəflər görüş zamanı qazın tədarükü, nəqli və emalı sahəsində əməkdaşlığın gedişatını və inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ilin noyabrında "Qazprom" və Qazaxıstan hökuməti Strateji əməkdaşlıq haqqında Saziş imzalayıblar.

