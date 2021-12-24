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Казахстан планирует реализовать инвестпроекты на $70 млрд

Казахстан планирует реализовать инвестпроекты на $70 млрд Казахстан планирует до 2030 года реализовать 157 инвестиционных проектов на общую сумму около 30 трлн тенге (около 70 млрд долларов США) в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.
В регионе
24 декабря 2021 г. 05:14
Казахстан планирует реализовать инвестпроекты на $70 млрд

Казахстан планирует до 2030 года реализовать 157 инвестиционных проектов на общую сумму около 30 трлн тенге (около 70 млрд долларов США) в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сказал министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, представляя президенту Касым-Жомарту Токаеву отчет о развитии энергетической отрасли страны.

Мирзагалиев сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 млн тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, "Каламкас-море" и "Хазар".

Глава ведомства рассказал о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов в дальнейшем.

По его словам, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

Мирзагалиев отметил, что на сегодняшний день количество газицифицированного населения превысило 10,3 млн человек, а уровень газификации страны составил 55 процентов.

К 2030 году этот показатель планируется довести до 65 процентов за счет газификации северных и восточных регионов, а также строительства дополнительных ниток газопроводов "Бейнеу - Бозой - Шымкент", "Бейнеу - Жанаозен" и "Бухара - Урал", которые покроют растущие потребности в природном газе.

"Министр рассказал о текущей ситуации в энергосистеме и оперативных мерах, принятых для недопущения дефицита электроэнергии, а также о планах по реализации до 2030 года 157 инвестиционных проектов на общую сумму около 30 трлн тенге в сферах газовой, нефтяной, нефтегазохимической промышленности, электроэнергетике и ВИЭ", - говорится в заявлении.

Токаев по итогам встречи указал на приоритетность развития нефтегазохимической отрасли и дал министру энергетики ряд поручений.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Xəzərdə və digər yataqlarda 70 milyard dollarlıq layihə həyata keçirəcək

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