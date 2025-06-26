Казахстан осуществит три запуска с космического комплекса "Байтерек" ближайшие три года

Казахстан планирует осуществить первый запуск ракеты на космическом комплексе "Байтерек" в 2025 году, еще два - в 2026 и 2027 годах.

Казахстан планирует осуществить первый запуск ракеты на космическом комплексе "Байтерек" в 2025 году, еще два - в 2026 и 2027 годах.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил в кулуарах сената вице-министр Досжан Мусалиев.

По его словам, запуски будут без полезной нагрузки. На "Байтереке" уже идут технические работы.

"Начиная с 2028 года уже будут полноценные запуски. Планируется, что ежегодно их будет четыре. И три из них уже гарантировала российская сторона. Взаимодействие по "Байтереку" идет по отдельному межправительственному соглашению с Россией", - сказал Мусалиев.

По проекту "Байтерек" Казахстан отвечает за модернизацию стартовой площадки, а Россия - за разработку и создание ракет "Союз-5". Ракету на космодром доставят в октябре.