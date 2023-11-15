Казахстан не будет рассматривать предложения компаний США по строительству АЭС

Казахстан отложил предложения компаний США по строительству первой в республике АЭС.

Казахстан отложил предложения компаний США по строительству первой в республике АЭС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции"(КАЭС) Тимур Жантикин на публичных слушаниях в Усть-Каменогорске по вопросу АЭС.

"США предложили два проекта на основе маломодульных реакторов. Мы их пока отложили, потому что по ним действующих АЭС нет, а это может привести к различным рискам", - сказал Жантикин.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий: это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и госкорпорация "Росатом".