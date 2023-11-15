О нас

Казахстан не будет рассматривать предложения компаний США по строительству АЭС

Казахстан не будет рассматривать предложения компаний США по строительству АЭС Казахстан отложил предложения компаний США по строительству первой в республике АЭС.
В регионе
15 ноября 2023 г. 15:00
Казахстан не будет рассматривать предложения компаний США по строительству АЭС

Казахстан отложил предложения компаний США по строительству первой в республике АЭС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил генеральный директор компании "Казахстанские атомные электрические станции"(КАЭС) Тимур Жантикин на публичных слушаниях в Усть-Каменогорске по вопросу АЭС.

"США предложили два проекта на основе маломодульных реакторов. Мы их пока отложили, потому что по ним действующих АЭС нет, а это может привести к различным рискам", - сказал Жантикин.

Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны 1 сентября предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС. По его мнению, нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу. Дата референдума будет назначена после проведения консультаций с обществом.

Сейчас власти рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий: это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, французская EDF и госкорпорация "Росатом".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эрдоган: Армения получила урок во второй карабахской войне
Эрдоган: Армения получила урок во второй карабахской войне
15 ноября 2023 г. 14:47
Посол США присоединилась к патрулю миссии ЕС в Армении
Посол США присоединилась к патрулю миссии ЕС в Армении
15 ноября 2023 г. 13:22
Армянский регулятор одобрил продажу МТС Армения кипрскому инвестору
Армянский регулятор одобрил продажу "МТС Армения" кипрскому инвестору
15 ноября 2023 г. 13:14
Названо число граждан Азербайджана, получивших вид на жительство в Украине в этом году
Названо число граждан Азербайджана, получивших вид на жительство в Украине в этом году
15 ноября 2023 г. 12:53
Дарчиашвили: Евросовет 15 декабря должен присвоить Грузии статус страны-кандидата
Дарчиашвили: Евросовет 15 декабря должен присвоить Грузии статус страны-кандидата
15 ноября 2023 г. 11:51
Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление
Ереван и Лондон по итогам I заседания Стратегического диалога приняли совместное заявление
15 ноября 2023 г. 11:19
Индийская компания в марте 2024 года начнет сборку российских дронов
Индийская компания в марте 2024 года начнет сборку российских дронов
15 ноября 2023 г. 10:54
В Казахстане дети смогут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в ООН
В Казахстане дети смогут напрямую подавать жалобы о нарушении своих прав в ООН
15 ноября 2023 г. 10:39
Президент Кыргызстана совершит визит в Японию
Президент Кыргызстана совершит визит в Японию
15 ноября 2023 г. 10:01
Армянский депутат: Нелегальный оборот наркотиков в нашей стране увеличился на 141%
Армянский депутат: Нелегальный оборот наркотиков в нашей стране увеличился на 141%
15 ноября 2023 г. 04:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi