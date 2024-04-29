Казахстан направит часть изъятых у олигархов 90 млн долларов на борьбу с паводками

Комиссия по возврату незаконных активов Казахстана обратила в доход страны 40 млрд тенге (более 90 млн долларов), которые ранее принадлежали казахским олигархам.

Комиссия по возврату незаконных активов Казахстана обратила в доход страны 40 млрд тенге (более 90 млн долларов), которые ранее принадлежали казахским олигархам.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

Средства направят на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

"Одобрены соглашения о добровольном возврате государству незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 40 млрд тенге, из которых более 38 млрд составляют денежные средства, а также бизнес-центр в Астане стоимостью 2 млрд тенге", - отметили в пресс-службе.

Комиссия также одобрила подписание инвестиционных соглашений на 7 млрд тенге (16 млн долларов). Согласно ним, попавшие под действие закона о возврате незаконно приобретенных активов лица должны будут построить два инфраструктурных объекта в Астане и Шымкенте. Как уточнили в правительстве, это позволит создать новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления налогов.

В июле 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о возврате незаконно приобретенных активов, которые в том числе были выведены за пределы страны. Власти страны уточняли, что это касается как физлиц, так и юрлиц.

Паводки в Казахстане начались в конце марта. Токаев говорил, что они стали самым крупным бедствием в республике за последние 80 лет.