    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 08:30
    Казахстан начнет более детальный поиск запасов золота и редкоземов

    Казахстан приступает в 2026 году к более детальной геологоразведке своих недр. Для реализации 20 проектов по возможному выявлению в том числе запасов золота и редкоземельных металлов планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Казахстан.

    Отмечается, что в ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения за последние 15 лет было вложено $469 млн.

    "В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе", - пояснили в пресс-службе. Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ.

    В кабмине подчеркнули, что при формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов, указали в правительстве.

