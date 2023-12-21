Казахстан начал строительство новой железной дороги в Китай

Казахстан приступил к строительству новой железной дороги в Китай, которая позволит нарастить грузооборот между странами на 20 млн тонн.

Казахстан приступил к строительству новой железной дороги в Китай, которая позволит нарастить грузооборот между странами на 20 млн тонн.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты - Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов. Проект реализуется в рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем "Бахты - Чугучак", - говорится в заявлении.

Власти ожидают, что новая линия позволит увеличить грузооборот между Казахстаном и Китаем с 28 млн тонн до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.

"Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах государственно-частного партнерства. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тыс. единиц шпал и 36 тонн рельсов. Ожидается, что местное содержание составит не менее 85%", - уточнили в пресс-службе.