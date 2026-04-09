Казахстан и Южная Корея наращивают стратегическое партнерство в энергетике

Казахстан и Южная Корея обсудили расширение сотрудничества в топливно-энергетическом секторе.

Об передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

В рамках визита министр энергетики Ерлан Аккенженов провел переговоры с высокопоставленной южнокорейской делегацией, в ходе которых стороны подтвердили взаимную заинтересованность в реализации крупных инфраструктурных и технологических проектов.

Практические вопросы взаимодействия были детально рассмотрены на расширенной встрече с министром торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи Ким Чон Кваном. Особое внимание уделено перспективам развития совместных проектов в нефтегазовой отрасли, включая обеспечение стабильных экспортных поставок казахстанской нефти на южнокорейский рынок.

Отмечено, что Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC) уже имеет успешный опыт работы в Казахстане, а сотрудничество в электроэнергетике развивается с участием компании Doosan Enerbility. В частности, ранее была реализована парогазовая установка "Карабатан" мощностью 310 МВт, а в настоящее время ведется строительство ПГУ на 1000 МВт в Туркестанской области.

По итогам переговоров казахстанская сторона предложила южнокорейским компаниям расширить участие в новых проектах не только в качестве подрядчиков, но и как соинвесторов. Стороны подтвердили намерение продолжать укрепление стратегического партнерства в энергетике.