Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в Будапеште

Казахстан и Венгрия обсудили реализацию совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский Союз.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Этот вопрос был обсужден в ходе встречи премьера Казахстана Олжаса Бектенова и президента Венгрии Тамаша Шуйока, который находится в республике с первым официальным визитом.

Кроме того, они обсудили дальнейшее углубление казахско-венгерского сотрудничества, а также вопрос увеличения экспорта из Казахстана в Венгрию по 95 товарным позициям.