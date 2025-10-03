Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в Будапеште
В регионе
- 03 октября, 2025
- 10:18
Казахстан и Венгрия обсудили реализацию совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский Союз.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.
Этот вопрос был обсужден в ходе встречи премьера Казахстана Олжаса Бектенова и президента Венгрии Тамаша Шуйока, который находится в республике с первым официальным визитом.
Кроме того, они обсудили дальнейшее углубление казахско-венгерского сотрудничества, а также вопрос увеличения экспорта из Казахстана в Венгрию по 95 товарным позициям.
