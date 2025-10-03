Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в Будапеште

    03 октября, 2025
    10:18
    Казахстан и Венгрия построят грузовой терминал в Будапеште

    Казахстан и Венгрия обсудили реализацию совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский Союз.

    Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

    Этот вопрос был обсужден в ходе встречи премьера Казахстана Олжаса Бектенова и президента Венгрии Тамаша Шуйока, который находится в республике с первым официальным визитом.

    Кроме того, они обсудили дальнейшее углубление казахско-венгерского сотрудничества, а также вопрос увеличения экспорта из Казахстана в Венгрию по 95 товарным позициям.

